Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре на складах после взрывов

В Соломенском районе Киева вспыхнул пожар на территории складов. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он уточнил, что горят складские помещения.

Также вблизи Ивано-Франковска на западе Украины несколько объектов инфраструктуры пострадали в результате серии ударов.

В ночь на 21 июля взрывы произошли в Днепропетровске и Харькове на востоке Украины. По информации онлайн-карты минцифры Украины, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21:18 мск, в Днепропетровской — в 22:25.

17 июля силами российской армии был поражен объект инфраструктуры в городе Каневе Черкасской области. Подробности о типе пораженного объекта не проводились.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве после взрывов сработала система ПВО.