Минобороны РФ сообщило об ударе «Кинжалами» по военным объектам Украины

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью атаковали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и военные аэродромы противника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что групповой удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. В частности, для атаки использовались аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. В МО подчеркнули, что цели ударов были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

По данным Telegram-канала Mash, минувшей ночью российские военные атаковали Украину рекордным количеством беспилотников и ракет. Отмечается, что кроме «Кинжалов» применялись крылатые ракеты Х-101 и беспилотники «Герань». В публикации говорится, что взрывы гремели в Киеве и его окрестностях, а также в Харьковской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Полтавской, Ровенской и других областях.

21 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили целый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Ивановка Днепропетровской области, еще десять военнослужащих получили ранения. Удар по живой силе противника был нанесен фугасными авиационными бомбами (ФАБ).

Ранее сообщалось, что ВС России подошли вплотную ко второму по величине угольному предприятию Украины.