В Киеве сработала система ПВО, слышны взрывы

В Киеве слышны взрывы. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Мэр города Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в украинской столице работают силы ПВО (противовоздушной обороны), и призвал горожан оставаться в укрытиях.

«Страна.ua» добавила, что в городе Ирпене Киевской области зафиксирован прилет ракеты «Кинжал».

Прошлой ночью в подконтрольном Украине городе Запорожье тоже произошел взрыв. На всей территории региона была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударных беспилотников. Вскоре над городом заметили дроны типа Shahed, и сработала система ПВО. Затем стало известно, что в результате атаки возник пожар на одном из предприятий Запорожья. После этого в городе и регионе сохранялась угроза использования управляемых авиационных бомб.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ открыли новый фронт в Харьковской области.