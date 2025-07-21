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На Украине пожаловались на недостаток средств на производство минометов

NYT: глава «Украинской бронетехники» пожаловался на срыв контрактов с минобороны
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Gleb Garanich/Reuters

Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас пожаловался на то, что контракты с минобороны на производство минометов не были выполнены из-за недостатка финансирования. Об этом сообщила газета New York Times (NYT).

«Контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов... были не выполнены из-за недостатка финансирования», — говорится в публикации, которая ссылается на слова Бельбаса.

В статье также указывается на то, что у Киева нет денет, чтобы самостоятельно разработать и произвести системы противовоздушной обороны (ПВО).

16 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что только 40% оружия, используемого ВСУ на фронте, производится на территории страны.

В связи с этим он потребовал от нового правительства Украины увеличить долю отечественного оружия в армии до 50% в течение шести месяцев. Политик также объявил о передаче контроля над военно-промышленным комплексом (ВПК) от министерства стратегической промышленности министерству обороны.

Ранее Зеленский попросил у США оружие для удара по Москве.

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