Пушилин заявил о важности освобождения Белой Горы в ДНР

Освобождение села Белая Гора в Донецкой народной республике (ДНР) дает российским войскам возможность перекрыть важный путь снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Константиновки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава региона Денис Пушилин.

«Данный пункт (Белая Гора — «Газета.Ru») важен тем, что после его освобождения появляется возможность перерезать трассу, это достаточно важное направление в плане поставок и логистической составляющей между Дружковкой и Константиновкой», — сказал он.

20 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль село Белая Гора в ДНР. В сражениях за этот населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск «Юг».

За день до этого газета The New York Times написала, что Вооруженные силы РФ создали угрозу полного окружения группировки ВСУ в районе города Константиновки в ДНР. По информации журналистов, российским войскам удалось создать полукольцо длиной 16 км вокруг данного населенного пункта с востока, юга и запада.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль донецкое село Новохатское.