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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новохатское в ДНР

Минобороны: группировка войск «Восток» освободила Новохатское в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российская группировка войск «Восток» в ходе наступательных действий взяла под контроль населенный пункт Новохатское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом говорится в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Во время операции бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Вольное поле, Новополь в ДНР и Темировка в Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 200 военнослужащих», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, российские военные уничтожили боевую бронированную машину, девять автомобилей, а также орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Накануне ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Петровка в ДНР. В ходе боя украинские войска лишились до 125 военнослужащих, двух автомобилей, двух орудий полевой артиллерии, станции РЭБ и склада боеприпасов. Кроме того, ВС России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Закотного, Славянска, Плещеевки, Северска, Дроновки и Константиновки.

Ранее ВС РФ сбросили на украинских военнослужащих фугасную бомбу.

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