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В США сообщили об угрозе полного окружения группировки ВСУ в ДНР

NYT: группировке ВСУ в Константиновке угрожает полное окружение со стороны ВС РФ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ создали угрозу полного окружения украинской группировки войск в районе Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

По ее данным, ВС РФ удалось создать полукольцо длиной 16 км вокруг Константиновки с востока, юга и запада. На сегодняшний день под контролем российских военных находится более двух третей территории ДНР. Именно здесь находится «главный театр боевых действий», пишет издание.

Также NYT отметила успехи ВС РФ в Днепропетровской и Сумской областях.

Накануне агентство Associated Press писало, что ближайшие 50 дней, отведенные президентом США Дональдом Трампом для заключения соглашения на Украине, Россия использует для продолжения своего «летнего наступления». По мнению авторов, у Москвы появилось «дополнительное время», в то время как нехватка живой силы и боеприпасов вынуждает Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредотачиваться на удержании позиций.

Как пишет агентство, ВС РФ приближаются к Покровску и Константиновке в ДНР, методично беря под контроль населенные пункты вблизи городов, в попытке отрезать пути снабжения ВСУ. Переход городов к России позволит продвинуться к Славянску и Краматорску, подготовив почву к взятию под контроль всей ДНР, говорится в тексте.

Ранее в США анонсировали масштабное наступление ВС РФ с сотней тысяч военных.

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