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Российские военные взяли под контроль Белую Гору

Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Белая гора», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В результате этого, российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах Северска, Дроновки, Закотного, Иванополья, Платоновки и Константиновки в ДНР.

«Противник потерял до 165-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — отметили в министерстве.

Также ВС России уничтожили склад материальных средств и пять складов боеприпасов.

До этого сообщалось, что Россия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре Украины, несмотря на масштабную поддержку Киева со стороны западных стран.

Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.

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