Российские военные взяли под контроль Белую Гору

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Белая Гора в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.
«Подразделения «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Белая гора», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.
В результате этого, российские войска нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады территориальной обороны в районах Северска, Дроновки, Закотного, Иванополья, Платоновки и Константиновки в ДНР.
«Противник потерял до 165-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие», — отметили в министерстве.
Также ВС России уничтожили склад материальных средств и пять складов боеприпасов.
До этого сообщалось, что Россия продолжает наносить удары по военной инфраструктуре Украины, несмотря на масштабную поддержку Киева со стороны западных стран.
Ранее на Украине сообщили о продвижении российских войск в ДНР.