На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская армия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Черкасской области

ДСНС Украины: объект инфраструктуры поражен в Черкасской области
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Объект инфраструктуры поражен утром в городе Канев Черкасской области. Об этом сообщает Telegram-канал государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС Украины).

«Сегодня утром враг направил БПЛА в инфраструктурный объект – возник пожар площадью 130 кв.м», — говорится в сообщении.

Подробности о типе пораженного объекта не приводятся. Сообщается, что на месте происшествия работают пожарные, возгорание ликвидировано.

До этого украинские СМИ сообщали, что в ночь на 16 июля в Кривом Роге, Киеве, Киевской области и Запорожье произошли взрывы. В Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины были слышны сирены воздушной тревоги.

14 июля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова. Кроме того, российские военные атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона.

Ранее армия РФ за сутки нанесла удары по объектам ВСУ и ПВО в более чем 130 районах.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами