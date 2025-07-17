Российская армия нанесла удар по объекту инфраструктуры в Черкасской области

Объект инфраструктуры поражен утром в городе Канев Черкасской области. Об этом сообщает Telegram-канал государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС Украины).

«Сегодня утром враг направил БПЛА в инфраструктурный объект – возник пожар площадью 130 кв.м», — говорится в сообщении.

Подробности о типе пораженного объекта не приводятся. Сообщается, что на месте происшествия работают пожарные, возгорание ликвидировано.

До этого украинские СМИ сообщали, что в ночь на 16 июля в Кривом Роге, Киеве, Киевской области и Запорожье произошли взрывы. В Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины были слышны сирены воздушной тревоги.

14 июля Вооруженные силы России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. По данным Telegram-канала «Иди и смотри», прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова. Кроме того, российские военные атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона.

Ранее армия РФ за сутки нанесла удары по объектам ВСУ и ПВО в более чем 130 районах.