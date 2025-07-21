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На западе Украины после взрывов повреждена инфраструктура

В украинском Ивано-Франковске после взрывов повреждена инфраструктура
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вблизи Ивано-Франковска на западе Украины несколько объектов инфраструктуры пострадали в результате серии ударов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Имеем в трех селах общины повреждения инфраструктуры <...> К сожалению, ударов было очень много», — говорится в сообщении.

В ночь на 21 июля взрывы произошли в Днепропетровске и Харькове на востоке Украины. По информации онлайн-карты минцифры Украины, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21:18 по мск, в Днепропетровской — в 22:25.

17 июля силами российской армии был поражен объект инфраструктуры в городе Каневе Черкасской области. Подробности о типе пораженного объекта не проводились.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве после взрывов сработала система ПВО.

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