Взрывы произошли на востоке Украины

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Днепропетровске

Взрывы произошли в Днепропетровске и Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Общественное».

«В Днепре (Днепропетровске. — прим. ред.) слышны звуки взрыва… В Харькове прозвучали взрывы», — говорится в сообщениях.

По информации онлайн-карты минцифры Украины, воздушную тревогу в Харьковской области объявили в 21:18 по мск, в Днепропетровской — в 22:25.

До этого мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале, что в украинской столице работают силы ПВО, и призвал горожан оставаться в укрытиях. «Страна.ua» добавила, что в городе Ирпене Киевской области зафиксирован прилет ракеты «Кинжал».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее ВС РФ открыли новый фронт в Харьковской области.