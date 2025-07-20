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Пушилин заявил о продвижении ВС РФ районе Зеленой Долины

Пушилин: ВС РФ продвигаются в районе Зеленой Долины в ДНР
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные продвигаются вперед в районе недавно освобожденной Зеленой Долины в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают туда резервы и пытаются контратаковать, однако «наши подразделения умудряются продвигаться дальше».

Пушилин отметил, что контратаки противника фиксируются в районе Карповки, Редкодуба и Нового Мира.

При этом ожесточенные бои ведутся в районе населенного пункта Удачного, который важен для логистики ВСУ, поэтому украинские военные за него цепляются, добавил глава ДНР.

Сегодня советник Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие вплотную подошли к шахте «Краснолиманская» — второму по величине угольному предприятию Украины. ВСУ, в свою очередь, начали готовить шахту к обороне, стягивая на территорию военную технику и личный состав.

19 июля военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские солдаты ежедневно продвигаются вперед у села Зеленая Долина в ДНР. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время с данного участка фронта придут «очень позитивные новости».

Ранее в США анонсировали масштабное наступление ВС РФ с сотней тысяч военных.

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