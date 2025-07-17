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В США анонсировали масштабное наступление ВС РФ с сотней тысяч военных

CNN: ВС РФ могут начать большое наступление в ближайшие дни со 160 тыс. военных
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России могут начать масштабное наступление на Украине в ближайшие дни и недели, задействовав 160 тысяч военных. Такую оценку дает американский телеканал CNN.

Как следует из материала, заявленные в ультиматуме президента США Дональда Трампа 50 дней дают России возможность воспользоваться достижениями последних недель, которые все больше ставят под угрозу «ключевые украинские опорные пункты», в том числе в ДНР.

«Считается, что Россия находится в нескольких днях или неделях от начала усиленной летней наступательной операции, возможно, с использованием 160 000 военнослужащих, которые, по заявлениям украинских официальных лиц, сосредоточиваются вблизи линии фронта», — утверждает CNN.

Телеканал отмечает, что ключевыми городами для ВСУ на данный момент являются Покровск, Константиновка и Купянск, и везде ВС РФ оказывают давление и постепенно продвигаются вперед.

До этого газета The Hill писала, что Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине, несмотря на ультиматум президента США Дональда Трампа о необходимости урегулирования конфликта за 50 дней. По оценке издания, в Кремле в целом «проигнорировали эту угрозу» Трампа.

Ранее СМИ объяснили, почему Путин не воспринимает угрозы Трампа всерьез.

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