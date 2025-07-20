ТАСС: ВСУ готовят к обороне вторую по величине в ДНР шахту «Краснолиманская»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовить к обороне шахту «Краснолиманская», которая является второй по величине на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

В публикации отмечается, что украинская сторона стягивает на территорию шахты военную технику и личный состав. Также там находятся операторы беспилотных летательных аппаратов.

Источники утверждают, что в районе шахты находятся различные инженерные конструкции. Украинские военные делают упор на оборудование терриконов, которые располагаются в окрестностях рудника.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие вплотную подошли к шахте «Краснолиманская».

Шахта «Краснолиманская» находится недалеко от города Родинское Красноармейского угольного бассейна. Ежегодная добыча угля там доходит до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используют в металлургии.

Ранее американские журналисты рассказали о попадании ВСУ в огненный мешок под Константиновкой в ДНР.