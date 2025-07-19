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Марочко рассказал о продвижении ВС РФ у Зеленой Долины в ДНР

Марочко: силы ВС РФ ежедневно продвигаются у Зеленой Долины в ДНР
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Сергей Аверин/РИА Новости

Российские войска ежедневно продвигаются вперед у Зеленой Долины в ДНР. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По словам Марочко, в районе населенного пункта в ВС РФ есть успехи.

«Зеленая Долина — это тот населенный пункт, который открывает очень обширные оперативные просторы, чем и пользуются наши военнослужащие. Сейчас все больше и больше мы поджимаем украинских боевиков. И очень надеюсь, что в ближайшее время с данного участка местности будут очень позитивные новости», — пояснил эксперт.

До этого Марочко рассказал, что российские войска ведут бои с подразделениями ВСУ, закрепившимися на высотах у Юнаковки в Сумской области.

Эксперт добавил, что ВСУ могут контролировать большое пространство, находясь на высотах возле населенного пункта. Поэтому продвижение российских войск затруднено, пока группировка украинских войск остается в районе Юнаковки.

Ранее стало известно о больших потерях одной из бригад ВСУ в Сумской области.

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