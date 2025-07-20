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Пушилин объяснил, почему ВСУ упираются в окрестностях Дзержинска и Часова Яра

Пушилин: ВСУ упираются у Часова Яра, чтобы оттянуть освобождение Константиновки
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Thomas Peter/Reuters

Украинские войска упираются в окрестностях Дзержинска (Торецка) и Часова Яра Донецкой народной республики (ДНР), чтобы оттянуть освобождение Вооруженными силам РФ Константиновки. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, горячими точками продолжают оставаться Часов Яр и окрестности Дзержинска.

«Противник там также из-за желания оттянуть по времени освобождение Константиновки упирается», — сказал он на видео.

Сегодня советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские военнослужащие вплотную подошли к шахте «Краснолиманская» — второму по величине угольному предприятию Украины. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, начали готовить шахту к обороне, стягивая на территорию военную технику и личный состав.

Накануне газета The New York Times писала, что ВС РФ создали угрозу полного окружения украинской группировки войск в районе Константиновки. По ее данным, армии России удалось создать полукольцо длиной 16 км вокруг Константиновки с востока, юга и запада. На сегодняшний день под контролем российских военных находится более двух третей территории ДНР. Именно здесь находится «главный театр боевых действий», пишет издание.

Ранее в США анонсировали масштабное наступление ВС РФ с сотней тысяч военных.

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