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Загоревшиеся из-за атаки беспилотника автомобили в Зеленограде попали на видео

Появилось видео горящих из-за падения обломков БПЛА автомобилей в Зеленограде
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В Зеленограде из-за падения обломков беспилотника загорелись несколько автомобилей. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в 20-ом микрорайоне города.

На кадрах можно заметить, что рядом с жилым домом загорелись минимум две машины. Одна из них полыхала сильнее и взорвалась. Информации о пострадавших не поступало.

До этого префект Зеленоградского административного округа Москвы Анатолий Смирнов заявил, что в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Зеленоград поврежден жилой дом, также в одном из микрорайонов произошел пожар. Он уточнил, что обломки сбитого БПЛА выбили стекла в 1507-м корпусе.

Ночью в 1:16 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит во время атаки на столицу. Позже он уточнил, что на месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о звуках взрывов в подмосковном Серпухове и Протвино. По словам местных жителей, в районе 0:20 над городами было слышно примерно пять-шесть громких хлопков, а в небе были видны яркие вспышки. Также несколько взрывов после часу ночи прозвучали в Зеленограде.

Ранее пролетевший под Москвой тяжелый украинский дрон «Лютый» сняли на видео.

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