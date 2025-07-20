Собянин рассказал, где был сбит летевший на Москву беспилотник

Собянин: на месте падения обломков БПЛА в Зеленограде серьезных повреждений нет

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в Зеленограде.

«На месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы. Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал глава города.

Собянин добавил, что в настоящее время принимаются все необходимые меры.

Глава города сообщил об уничтожении украинского БПЛА в 1:16, его сбили силы противовоздушной обороны Минобороны РФ.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, о звуках взрывов рассказали жители подмосковного Серпухова и Протвино. По их словам, в районе 0:20 над городами было слышно примерно пять-шесть громких хлопков, а в небе были видны яркие вспышки. Также несколько взрывов после часу ночи прозвучали в Зеленограде.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.