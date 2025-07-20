Префект рассказал о последствиях атаки дронов в Зеленограде

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Зеленоград поврежден жилой дом, также в одном из микрорайонов произошел пожар. Об этом сообщает НСН, ссылаясь на префекта Зеленоградского административного округа Москвы Анатолия Смирнова.

Префект уточнил, что обломки сбитого БПЛА выбили стекла в 1507-м корпусе. Помимо этого, во дворе 20-го микрорайона загорелся автомобиль.

Ночью в 1:16 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат был сбит во время атаки на столицу. Позже он уточнил, что на месте падения обломков в Зеленограде работают экстренные службы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил о звуках взрывов рассказали жители подмосковного Серпухова и Протвино. По их словам, в районе 0:20 над городами было слышно примерно пять-шесть громких хлопков, а в небе были видны яркие вспышки. Также несколько взрывов после часу ночи прозвучали в Зеленограде.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.