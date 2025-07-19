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В Ельце и Елецком районе объявлена опасность атаки БПЛА

МЧС: опасность атаки БПЛА объявлена в Ельце и Елецком районе Липецкой области
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Zamir Usmanov/Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в городе Елец и Елецком муниципальном районе Липецкой области. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону в Telegram-канале.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для города Елец и Елецкого МР (муниципального района)», — говорится в сообщении.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации силами противовоздушной обороны еще одного дрона, летевшего на столицу.

Согласно сообщениям главы города, с начала дня столицу пытались атаковать 18 БПЛА. Большая их часть направлялась к Москве прошлой ночью: первые три вражеских дрона были сбиты около 0:20, а последний — в 1:46. В 18:05, 18:11, 18:38 и 22:12 были зафиксированы попытки новых налетов на столицу.

На этом фоне московские аэропорты Шереметьево и Внуково приостановили работу. В Росавиации объяснили эти меры необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Кроме того, в результате падения фрагментов украинского беспилотника на одном из перегонов в Ростовской области на юге России произошел железнодорожный коллапс. Утром 19 июля в регионе были задержаны более 50 поездов дальнего следования. На Крымском направлении отставали от графика 14 составов «Таврия». Не обошлось без пострадавших — под Ростовом получила травмы работница РЖД. Подробнее — в материале «Газета.Ru».

Ранее Калужскую область атаковали БПЛА.

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