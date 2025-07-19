Москву атаковал четвертый за вечер БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале об уничтожении средствами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного БПЛА, пытавшегося атаковать столицу.

Пост размещен в 22:12. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков дрона.

Согласно постам мэра города, с начала дня столицу пытались атаковать 17 БПЛА. Большая их часть направлялась к городу прошлой ночью: первые три вражеских дрона были сбиты около 0:20, а последний — в 1:46. В 18:05 и 18:11, 18:38 были зафиксированы попытки новых налетов на Москву.

На этом фоне столичные аэропорты Шереметьево и Внуково приостановили работу. В Росавиации объяснили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.