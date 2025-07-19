Аэропорт Шереметьево приостановил работу третий раз за день

В московском аэропорту Шереметьево во второй раз за вечер ввели ограничения на движение самолетов. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 22:35. В нем уточняется, что мера нужна, чтобы гарантировать безопасность полетов.

В субботу, 19 июля, в воздушной гавани уже вводились подобные ограничения. Они действовали с 1:07 до 01:56 и с 21:37 до 22:21.

До этого Москву попытался атаковать четвертый за вечер БПЛА. Согласно постам мэра города Сергея Собянина, с начала дня в столице нейтрализовали 17 БПЛА. Большая их часть направлялась к городу прошлой ночью: первые три вражеских дрона были сбиты около 0:20, а последний — в 1:46. В 18:05, 18:11, 18:38 и 22:12 были зафиксированы попытки новых налетов на Москву. Специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков дронов.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.