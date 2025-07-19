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Силы ПВО сбили на подлете к Москве пятый БПЛА

Собянин: пресечена пятая за вечер попытка атаки беспилотника на Москву
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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного дрона, летевшего на Москву.

Его пост опубликован в 22:34. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли на место падения обломков беспилотника.

Согласно сообщениям мэра города, с начала дня столицу пытались атаковать 18 БПЛА. Большая их часть направлялась к Москве прошлой ночью: первые три вражеских дрона были сбиты около 0:20, а последний — в 1:46. В 18:05, 18:11, 18:38 и 22:12 были зафиксированы попытки новых налетов на столицу.

На этом фоне московские аэропорты Шереметьево и Внуково приостановили работу. В Росавиации объяснили эти меры необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Ранее атаки БПЛА создали ж/д коллапс на юге России.

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