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В Брянской области предотвратили атаку беспилотников ВСУ

Богомаз: в Брянской области сбили пять украинских беспилотников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку нанести удар по Брянской области с помощью дронов самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, в небе над российским субъектом были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

«Работают оперативные и экстренные службы», — говорится в заявлении.

В ночь на 19 июля в российских регионах сбили 71 дрон ВСУ. В Ростовской области ликвидировали 24 беспилотника, в столичном регионе — 16, в Брянской области — 11, в Калужской области — 10. Еще три БПЛА уничтожили в Курской области, по два — в Орловской, Липецкой и Тульской областях, один — в Краснодарском крае.

По данным министерства обороны РФ, утром в Брянской области нейтрализовали еще 12 украинских летательных аппаратов. В период с 8:30 до 11:30 в Смоленской и Брянской областях предотвратили атаки 10 дронов — в каждом регионе перехватили по пять целей.

Ранее в Московской области сняли на видео пролет тяжелого дрона ВСУ типа «Лютый».

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