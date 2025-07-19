Над Брянской областью сбили 12 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 беспилотников над территорией Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В период с 7:45 до 8:30 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены 12 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 18 июля в МО РФ сообщили, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских БПЛА над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

Также в оборонном ведомстве заявили, что российские средства противовоздушной обороны за неделю сбили 1387 беспилотников самолетного типа.

В Минобороны уточнили, что российские военнослужащие также ликвидировали за этот период два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 28 управляемых авиационных бомб.

Ранее появились кадры удара ВС России по ракетному комплексу ВСУ.