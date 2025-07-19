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За ночь над регионами России сбили более 70 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 71 украинский дрон над регионами России
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 71 украинский беспилотник над российскими регионами. Об этом заявили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее количество дронов сбили над Ростовской областью (24) и Московским регионом (16, включая 13, направлявшихся к Москве). Также беспилотники перехвачены над Брянской (11), Калужской (10), Курской (3), Орловской, Тульской и Липецкой (по 2 в каждой) областями. Также один дрон ликвидировали над Краснодарским краем.

В ночь на 19 июля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщал о введении в московском аэропорту Шереметьево временных ограничений на фоне тревоги. До этого Кореняко сообщал, что в аэропорту Домодедово в Москве были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также представитель Росавиации сообщал, что в аэропорту Калуги действуют временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее в Ростовской области остановили движение поездов после падения БПЛА.

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