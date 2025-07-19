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Над российскими регионами за три часа сбили 10 украинских БПЛА

МО РФ: системы ПВО сбили по пять беспилотников в Брянской и Смоленской областях
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа ликвидировали 10 украинских дронов самолетного типа в небе над Брянской и Смоленской областями. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были перехвачены в период с 8:30 до 11:30 мск.

«Уничтожены <...> по пять БПЛА над территориями Брянской и Смоленской областей», — говорится в заявлении.

19 июля в Минобороны РФ рассказали, что средства ПВО в течение ночи сбили 71 украинский дрон над российскими регионами. Наибольшее количество целей — 24 — нейтрализовали в Ростовской области. В столичном регионе ликвидировали 16 беспилотников, в Брянской области — 11, в Калужской области — 10. Еще три БПЛА перехватили в Курской области, по два — в Тульской, Липецкой и Орловской областях, один — в Краснодарском крае.

Утром в воздушном пространстве Брянской области уничтожили 12 летательных аппаратов. По данным российского министерства обороны, атака продолжалась с 7:45 до 8:30 мск.

Ранее российский истребитель сбил украинский БПЛА в Московской области.

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