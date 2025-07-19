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Российский военный рассказал, что ВСУ сбрасывают отравляющие вещества в зоне СВО

Боец «Лакоста»: ВСУ сбрасывают отравляющие вещества с беспилотников
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Evgeniy Maloletka/AP

Российский боец с позывным «Лакоста» рассказал РИА Новости, что украинские военные сбрасывают отравляющие вещества с беспилотников.

По словам военного, для этих целей ВСУ используют дроны Mavic.

«Это был предмет вроде бутылки, который содержал в себе отравляющий газ. Он попал прямо под вход в позицию, то есть вход в подвал, где находились ребята. Бутылка разбилась, и в помещении начал начал попадать вот этот отравляющий газ», — уточнил «Лакоста».

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщал, что Киев собирается подорвать распределительный пункт аммиака в Новотроицком в Донецкой народной республике (ДНР) и обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.

По его словам, в ходе оперативных мероприятий был установлен факт размещения украинскими военнослужащими антенно-мачтового оборудования в крупном распределительном пункте аммиака в районе поселка Новотроицкое. Генерал пояснил, что предприятие имеет первый класс опасности, в результате удара по нему возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака.

Ранее в Госдуме заявили о стремлении России к миру, несмотря на «провокации» Украины.

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