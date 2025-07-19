Российские войска ударили по военным предприятиям Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«‎Сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что все назначенные объекты поражены.

16 июля сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по украинским предприятиям энергетического сектора, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). По информации МО, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ. В результате были поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований в 148-ми районах.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.