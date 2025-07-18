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Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ВС России авиабомбой ФАБ-1500 уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
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Alex Babenko/AP

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли авиационный удар авиабомбой ФАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Родинского в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 25-й овдбр (отдельной воздушно-десантной бригады) ВСУ в районе населенного пункта Родинское в ДНР», — сказали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что командование приняло решение о нанесении по пункту временной дислокации ВСУ авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ-1500 с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава украинской армии.

«Пункт временной дислокации подразделения противника был уничтожен, что было подтверждено средствами объективного контроля в режиме реального времени», — резюмировали в ведомстве.

Также Минобороны России сообщило, что в Днепропетровской области российские военные уничтожили две группы солдат ВСУ, которые пытались скрыться из района села Январское.

Ранее стало известно о больших потерях ВСУ в Харьковской области.

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