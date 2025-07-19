Российские военные за сутки атаковали цели ВСУ в 132 районах

Группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли удары по объектам ВСУ в 132 районах. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, для поражения целей были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска и артиллерия.

Поражены следующие объекты: территориальный центр комплектования (аналог военкомата в России), инфраструктура военного аэродрома, авиаремонтное предприятие, места подготовки к запуску ударных БПЛА самолетного типа и пункты временной дислокации украинских военных формирований.

До этого Минобороны сообщало, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим составные части ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов.

16 июля сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по украинским предприятиям энергетического сектора, которые используются ВСУ.

Ранее российская армия взяла под контроль обе трассы снабжения ВСУ в Красноармейске.