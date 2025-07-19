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В Черниговской области повреждены объекты критической инфраструктуры

Общественное.Новости: в Чернигове взрывами поражена критическая инфраструктура
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Thomas Peter/Reuters

Объекты критической инфраструктуры получили повреждение в результате серии взрывов в нескольких городах Черниговской области Украины. Об этом в Telegram-канале сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

По информации издания, в результате попадания дрона разрушены объекты инфраструктуры в Нежине и селе в Черниговском районе Черниговской области.

Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина в ночь на 19 июля подверглась атаке с применением сотен ударных БПЛА и более 30 ракет различных типов. Украинский лидер уточнил, что целями стали семь областей — Одесская, Кировоградская, Волынская, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Житомирская. Также прилеты зафиксировали в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

Позднее начальник военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Павлограде были повреждены промышленные предприятия. Позже мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога сообщил о разрушении одного из местных объектов инфраструктуры в результате взрывов.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о групповых ударах по объектам на Украине.

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