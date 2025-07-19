В Павлограде Днепропетровской области повреждены промышленные объекты

Промышленные предприятия получили повреждения в Павлограде Днепропетровской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак.

«(В Павлограде) Повреждены <...> промышленные предприятия», — написал он.

О деталях и масштабах разрушений не сообщается.

На данный момент в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

До этого два взрыва произошли в Харьковской области на востоке Украины. По информации СМИ, взрывы произошли в городе Изюме.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее жителей украинского города после взрыва призвали оставаться дома и надевать маски.