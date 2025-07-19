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Зеленский сообщил о масштабной атаке БПЛА на Украину

Зеленский: Украину ночью атаковали более 300 БПЛА и 30 ракет различных типов
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина в ночь на 19 июля подверглась атаке с применением сотен ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и более 30 ракет различных типов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава государства Владимир Зеленский.

«Более 300 ударных дронов и свыше 30 ракет различных типов были применены против наших городов. Сейчас продолжается уничтожение целей: в воздухе еще есть беспилотники», — говорится в заявлении.

Украинский лидер уточнил, что целями стали семь областей — Одесская, Кировоградская, Волынская, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Житомирская. Также прилеты зафиксировали в подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей.

В конце Зеленский выразил благодарность мировым лидерам, которые осознают важность реализации договоренностей. В том числе речь идет о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны и совместном производстве оружия.

Утром 19 июля начальник военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что в Павлограде были повреждены промышленные предприятия. Позже мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога сообщил о разрушении одного из местных объектов инфраструктуры в результате взрывов.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали о групповых ударах по целям на Украине.

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