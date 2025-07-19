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На севере Украины разрушен объект инфраструктуры

Мэр Нога: в Шостке Сумской области Украины разрушен объект инфраструктуры
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Объект инфраструктуры разрушен в результате взрывов в городе Шостке Сумской области Украины. Об этом сообщил мэр города Николай Нога на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В городе разрушен объект инфраструктуры», — написал чиновник.

В ночь на 19 июля сообщалось о взрывах в Шостке.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска ведут бои с подразделениями Вооруженных сил Украины, закрепившимися на высотах у Юнаковки в Сумской области. По его словам, у населенного пункта на протяжении недели идут в основном позиционные бои, украинские военные серьезно закрепились там на высотах, прежде всего в населенном пункте Храповщина, который находится на возвышенности.

18 июля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил президенту страны Владимиру Зеленскому о непростом положении на фронте в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Ранее стало известно о больших потерях одной из бригад ВСУ в Сумской области.

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