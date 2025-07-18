В Минобороны РФ рассказали о групповых ударах по объектам на Украине

Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли пять групповых ударов по целям на Украине

Вооруженные силы РФ в период с 12 по 18 июля нанесли пять групповых ударов по целям на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны в официальном Telegram-канале.

При выполнении боевых задач военнослужащие страны применили высокоточное оружие воздушного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА и безэкипажных катеров», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ударам подверглись и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с военно-техническим имуществом и горючим. Кроме того, целями стали территориальные центры комплектования (военные комиссариаты), пункты временной дислокации украинских бойцов и иностранных наемников.

Как рассказали в Минобороны РФ, за прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны сбили 1387 дронов ВСУ самолетного типа и два снаряда от реактивной системы залпового огня HIMARS. Еще были уничтожены две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 28 управляемых авиационных бомб.

Ранее власти Украины обвинили в сокрытии настоящих потерь ВСУ на поле боя.