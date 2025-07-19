Израиль и Сирия согласились на прекращение огня

Посоло США в Турции: Нетаньяху и аш-Шараа согласились на прекращение огня

Американский посол в Турции и специальный посланник США по Сирии Томас Барак в соцсети X заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа согласились прекратить огонь.

«Нетаньяху и ... аш-Шараа при поддержке госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и её соседями», — поделился Барак.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о стремлении Анкары к обеспечению стабильности и безопасности в соседней Сирии.

Эрдоган выразил мнение, что столкновения, произошедшие после вывода сирийских сил безопасности из Эс-Сувейды, расположенной на юге страны, представляют собой угрозу для всего региона, и подчеркнул важность соблюдения Израилем суверенитета Сирии.

Кроме того, в ходе телефонной беседы с Путиным, Эрдоган подчеркнул важность возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной, заявив о необходимости проведения третьего раунда переговоров и предложив Стамбул в качестве площадки для их организации.

Ранее в посольстве РФ отреагировали на удары Израиля по Сирии.