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В Ростовской области произошли взрывы из-за атаки беспилотников

Mash: ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область, слышны взрывы и сирены
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Украинские войска атаковали беспилотниками Ростовскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Жители Гуково рассказали о пяти взрывах над городом и около семи слышимых пролетов. Очевидцы также сообщили о работе систем противовоздушной обороны и сбитых дронах в районе Каменска-Шахтинского.

Вечером 18 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Рыльска в Курской области при помощи беспилотного летательного аппарата.

Мэр Москвы Сергей Собянин также несколько раз сообщал об уничтоженных украинских дронах. Так, в 19:28 он заявил, что силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник, который направлялся к Москве.

В 17:42 глава города сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве.

Ранее ВСУ атаковали Рыльск с помощью беспилотника.

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