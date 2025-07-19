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Истребитель сбил украинский дрон над подмосковным Дмитровом

SHOT: истребитель ВС РФ уничтожил дрон в пригороде подмосковного города Дмитров
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Inna Varenytsia/Reuters

Российский истребитель сбил беспилотник в пригороде подмосковного города Дмитров, сообщает Telegram-канале SHOT.

«Обломки рухнули рядом с общественным пляжем. Сейчас на месте падения обломков виден пожар», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших в результате падения БПЛА нет. Также сообщается, что звуки взрывов слышны в Домодедово.

До этого осколок сбитого беспилотника попал в дом, расположенный в деревне Марьино подмосковного Солнечногорска.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев до этого сообщал, что за ночь силы ПВО РФ сбили 11 дронов над пятью округами Московской области — Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск. Если Домодедово находится к югу от Москвы, то Красногорск и Солнечногорск — к северо-западу от столицы, Можайск — на юго-западе Московской области, а Сергиев Посад — на северо-востоке от Москвы.

Ранее в Херсонской области сбили многоцелевой высотный дрон ВСУ PD-2.

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