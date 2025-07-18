Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву

Собянин: силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника

Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили еще один беспилотный летательный аппарат, который направлялся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Отражена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву», — написал глава города.

Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В 17:42 глава города сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве.

В 16:56 Собянин написал, что над Москвой сбили еще один беспилотник украинской армии. В 15:29 мэр заявил, что системы ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на столицу.

Утром пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

Ранее ВСУ атаковали Рыльск с помощью беспилотника.