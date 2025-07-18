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Над Москвой сбили еще один беспилотник ВСУ

Собянин: ВС РФ уничтожили еще один беспилотник, атаковавший Москву
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что над российской столицей сбили еще один беспилотник украинской армии.

«ПВО Минобороны сбили БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»‎, — сказано в сообщении главы города.

18 июля Собянин заявил об уничтожении системами ПВО нескольких украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы.

Утром того же дня пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

В Брянской области ликвидировали 31 дрон, в Орловской области — 17, в столичном регионе — 10. Еще четыре цели уничтожили в Республике Крым, три — над акваторией Азовского моря, по два — в Нижегородской и Смоленской областях. По одному БПЛА нейтрализовали в трех областях — Калужской, Белгородской и Воронежской — и над акваторией Черного моря.

Этим утром временные ограничения на полеты сняли в московском аэропорту Внуково, а также в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. В период действия ограничений 20 самолетов, направлявшихся во Внуково, были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.

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