ВСУ атаковали Рыльск с помощью беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Рыльска в Курской области при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Украинский беспилотник нанес удар по центру города: поврежден корпус Рыльского авиационного технического колледжа и близлежащие магазины. Выбиты окна, частично посечены фасады и кровля», — уточнил он.

Хинштейн рассказал, что по его поручению на месте происшествия находится глава района. Работают оперативные службы.

Информация о последствиях уточняется.

15 июля ВСУ атаковали село Большенизовцево Рыльского района Курской области, в результате чего загорелась подстанция. Тогда без электричества остались 735 человек, проживающих в Некрасовском сельсовете, а также 296 человек, проживающих в Дуровском сельсовете.

До этого Хинштейн сообщал, что в деревне Гирьи Беловского района 44-летний мужчина получил осколочные ранения живота в результате удара беспилотника.

Хинштейн отметил, что украинская сторона продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру, подвергая опасности жизни мирных жителей. Он также призвал граждан временно воздержаться от поездок в приграничные районы, подчеркнув, что ситуация там остается опасной.

Ранее украинский беспилотник атаковал больницу и здание скорой помощи в Рыльске.