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Собянин сообщил о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО сбили три летевших в сторону Москвы беспилотника
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны Минобороны России сбили три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

На местах возможного падения фрагментов работают оперативные службы.

В 16:56 Собянин сообщил, что над Москвой сбили еще один беспилотник украинской армии.

В 15:29 мэр заявил, что системы ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на столицу.

Утром пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ массово сдаются в плен.

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Атаки БПЛА на Россию
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