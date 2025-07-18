Собянин заявил о ликвидации беспилотника, атаковавшего Москву

Собянин: системы ПВО ликвидировали еще один беспилотник, атаковавший на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавший Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один беспилотник, атаковавший Москву», — написал он.

По словам мэра, в настоящий момент на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

18 июля Собянин заявил об уничтожении системами ПВО двух украинских БПЛА, летевших в направлении Москвы. Незадолго до этого был сбит еще один беспилотник.

Утром того же дня пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили 73 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над регионами страны. Атака продолжалась с 23:00 до 7:00 мск.

В Брянской области ликвидировали 31 дрон, в Орловской области — 17, в столичном регионе — 10. Еще четыре цели уничтожили в Республике Крым, три — над акваторией Азовского моря, по два — в Нижегородской и Смоленской областях. По одному БПЛА нейтрализовали в трех областях — Калужской, Белгородской и Воронежской — и над акваторией Черного моря.

Ранее в Московской области сняли на видео тяжелый украинский дрон «Лютый».