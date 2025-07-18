На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бойцы ВСУ массово сдаются в плен

Рогов сообщил о росте случаев сдачи в плен украинских военнослужащих
true
true
true
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

На линии боевого соприкосновения фиксируется увеличение случаев сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, последний подобный инцидент произошел на одном из направлений в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В рядах ВСУ растёт осознание нецелесообразности участия в конфликте», — отметил Рогов.

18 июля агентство ТАСС писало, что солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен российским военнослужащим в Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что такое поведение солдат противника естественно, так как в зону боевых действий они попадают в результате принудительной мобилизации, и у них нет мотивации воевать с Россией.

В этот же день группа солдат ВСУ сдалась в плен на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области.

Ранее украинский пленный помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами