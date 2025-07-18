Бойцы ВСУ массово сдаются в плен

На линии боевого соприкосновения фиксируется увеличение случаев сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, последний подобный инцидент произошел на одном из направлений в Донецкой Народной Республике (ДНР).

«В рядах ВСУ растёт осознание нецелесообразности участия в конфликте», — отметил Рогов.

18 июля агентство ТАСС писало, что солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен российским военнослужащим в Запорожской и Херсонской областях. Отмечается, что такое поведение солдат противника естественно, так как в зону боевых действий они попадают в результате принудительной мобилизации, и у них нет мотивации воевать с Россией.

В этот же день группа солдат ВСУ сдалась в плен на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области.

Ранее украинский пленный помог ВС РФ разгромить целое подразделение ВСУ.