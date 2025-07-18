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Ночью силы ПВО уничтожили более 70 беспилотников над Россией

Минобороны: за ночь над Россией сбили 73 дрона, 10 из них — над Подмосковьем
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Ashley Chan/Global Look Press

Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 73 беспилотника, запущенных с украинской стороны. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, атака длилась с 23:00 до 07:00 по московскому времени. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 31, еще 17 уничтожили в Орловской области. Над Московским регионом средства ПВО ликвидировали 10 беспилотников, из них три направлялись к столице.

Остальные беспилотники были сбиты над Крымом (4), Азовским морем (3), Смоленской и Нижегородской областями (по 2), а также по одному — над Белгородской, Калужской и Воронежской областями и Черным морем.

О повреждениях на земле или пострадавших не сообщается.

Этим утром временные ограничения на полеты сняли в московском аэропорту Внуково, а также в аэропортах Калуги и Нижнего Новгорода. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. В период действия ограничений 20 самолетов, направлявшихся во Внуково, были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.

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