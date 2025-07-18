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ТАСС: солдаты ВСУ регулярно сдаются в плен в Херсонской области

ТАСС: военные ВСУ стали массово сдаваться в плен ВС РФ в Херсонской области
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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Солдаты ВСУ начали массово сдаваться в плен российским военнослужащим в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Военнослужащие ВСУ сдаются в плен регулярно. <...> Наиболее находчивые сами выходят на связь с российской стороной для получения инструкции по сдаче в плен, а некоторые делают это даже из тыловых районов», — рассказал источник.

По его словам, такое поведение солдат противника естественно, так как в зону боевых действий они попадают в результате принудительной мобилизации, и у них нет мотивации воевать с Россией.

До этого боец Вооруженных сил Украины Андрей Качур, попавший в плен к российским военным, рассказал, как командование бросило его с товарищами на позициях без еды и воды. Из-за этого они были вынуждены собирать дождь и пить мочу.

Качур добавил, что они просто терпели и ждали, пока войска ВСУ продвинутся. Однако на деле выяснилось, что украинские военные не двигались, а отходили, а их просто бросили.

Ранее Ганчев заявил, что российские военные замыкают в котел солдат ВСУ в Купянске.

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