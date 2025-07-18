Еще одна группа солдат ВСУ сдалась в плен на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области, сообщает ТАСС.

По информации агентства, в числе сдавшихся были военнослужащие 144-й механизированной бригады ВСУ, они оказались единственными выжившими на линии боевого соприкосновения. Украинские солдаты рассказали, что командование отказалось их эвакуировать.

Сейчас военнослужащие ВСУ находятся в безопасности, им оказывают всю необходимую помощь.

15 июля на границе ДНР и и Днепропетровской области сдалась в плен первая группа солдат 144-й механизированной бригады ВСУ, их сослуживцы не выжили. Киевская сторона также отказалась эвакуировать их из зоны боевых действий.

Накануне стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский фактически бросил на убой штурмовую группу у населенного пункта Меловое в Харьковской области. Разведка вскрыла выдвижение украинских военнослужащих, после чего их движение заблокировали, и им предложили сдаться в плен. Солдаты ВСУ в итоге пошли в атаку и понесли большие потери.

Ранее российские войска уничтожили девять танков в ДНР.