Уничтожено еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник.
На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил он.
Ранее Собянин сообщал об отражении атаки двух беспилотников.
На фоне этого ограничения на работу вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.
По информации министерства обороны России, поздно вечером 17 июля силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России. По 10 БПЛА были сбиты в Брянской области и Крыму.
Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.