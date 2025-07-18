Уничтожено еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы

Собянин сообщил об отражении атаки еще двух БПЛА на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», — написал градоначальник.

На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Ранее Собянин сообщал об отражении атаки двух беспилотников.

На фоне этого ограничения на работу вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

По информации министерства обороны России, поздно вечером 17 июля силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России. По 10 БПЛА были сбиты в Брянской области и Крыму.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.