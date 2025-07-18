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Во Внуково ввели ограничения на полеты

В аэропорту Внуково введены ограничения на прием и выпуск самолетов
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Международный аэропорт Внуково

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Аэропорт Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения на работу вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник на подлете к Москве.

По информации министерства обороны России, поздно вечером 17 июля силы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами России. По 10 БПЛА были сбиты в Брянской области и Крыму.

Ранее в Липецкой области очевидцы сняли момент уничтожения БПЛА вертолетом Ка-52.

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